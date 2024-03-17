المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 مارس

في مثل هذا اليوم 17 مارس استشهد وأصيب عدد من المدنيين ودمرت ممتلكاتهم والمواقع الأثرية والمنشآت الخدمية جراء غارات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظات.



ففي 17 مارس 2016، استشهدت امرأة وطفلاها ودمر عدد من المنازل جراء استهداف طيران العدوان تجمع سكني في منطقة حذران بمديرية التعزية في محافظة تعز، وشن سلسلة غارات على القصر الجمهوري بالمدينة ما أدى إلى تضرر العديد من المنازل المجاورة والطرق.



واستشهد مواطن اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طيران العدوان في منطقة حباشة بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وشن طيران العدوان غارتين على قلعة حريب الأثرية بمديرية حريب بيحان في محافظة مأرب تسببتا في أضرار كبيرة في القلعة التاريخية وأسوارها، كما شن غارة على خزان مياه بمنطقة آل حجلان بمديرية صرواح وغارتين على جبل هيلان الإستراتيجي بالمديرية.



وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة أسفرتا عن أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة، واستهدف بسلسلة غارات منطقتي بران والفرضة بمديرية نهم وبثماني غارات منطقة الملكة بمديرية بني حشيش وبثلاث غارات منطقة الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، سقط عشرات المهاجرين الصوماليين بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح جراء غارة لطيران العدوان استهدفتهم وهم على متن قارب قبالة السواحل اليمنية الغربية



واستشهد وفقد سبعة صيادين وجرح ثمانية آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم قبالة مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، بينما استشهد مواطنان جراء استهداف ناقلة خضروات في الطريق الرابط بين مديرية الخوخة ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما شن الطيران أكثر من سبعين غارة على مناطق متفرقة من مديريتي التحيتا وبيت الفقيه، بالإضافة إلى قصف مكثف من البوارج.



طيران العدوان شن سبع غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقتي العقران والمدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على منطقة يختل شمال المخا، وغارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، كما شن غارة على منطقة الهجر في محافظة شبوة وغارة على موقع الطلعة في نجران.



وفي 17 مارس 2018، أصيب مواطنان إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مزرعة في منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، واستهدف بأربع غارات مديرية اللحية وبغارتين إحدى المزارع في وادي سهام بمديرية باجل.



وشن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



واستهدف بثلاث غارات منطقة السوداء بمديرية مجز، وبثلاث غارات أخرى مديرية باقم في محافظة صعدة، في حين تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضراراً في مزارع وممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصف المرتزقة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه مطار الحديدة، وبأكثر من 24 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المتوسطة منطقة الكوعي بمديرية الدريهمي، فيما استهدف قصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.



وقصف المرتزقة بـ 44 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا، وبمختلف الأسلحة مناطق متفرقة شمال مديرية حيس.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم في محافظة صعدة.



وفي 17 مارس 2020، شن طيران العدوان تسع غارات على مناطق هيلان والمشجح والربيعة واتياس والملح بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مديرية الظاهر في بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة حامضة في جيزان.



وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بعدد من قذائف الهاون شارع صنعاء ومدينة الشعب، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.



ونفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بمختلف العيارات على أماكن متفرقة من مدينة الحديدة ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي وقصفوا بعدد من قذائف الهاون شارع الخمسين وكيلو16 ومدينة الدريهمي، ورقابات الصالح وكيلو 16 والمنظر.



واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وقرية الدحفش بمدينة الدريهمي، وأطلقوا أكثر من 18 قذيفة مدفعية على مزارع ومنازل المواطنين في قريتي الشجن والدحفش بأطراف المدينة ، كما قصفوا بالمدفعية منطقة الفازة، وبست قذائف هاون منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وبـ 298 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب أربعة أطفال وفتاة، جراء قصف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الدحداح بمديرية خدير في محافظة تعز، ما أدى إلى أضرار فيها.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف واستهدف بـ 12 غارة مديرية صرواح وبغارتين مديرية مدغل في محافظة مأرب.



وشن الطيران الحربي للعدوان غارتين على مديرية الصليف في محافظة الحديدة، والطيران التجسسي ثلاث غارات على منطقة المنظر بمديرية الدريهمي، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.



وفي 17 مارس 2022، استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.



واستشهد خمسة مدنيين من أسرة واحدة جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة وشن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس.



واستقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة سبعة صيادين كانوا محتجزين لمدة 60 يوماً من قبل السلطات السعودية ضمن ممارساتها التعسفية ضد الصيادين اليمنيين.



طيران العدوان شن أربع غارات على مديريات الجوبة والوادي ومدغل في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية حرض وغارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، وغارة على الأجاشر قبالة نجران.