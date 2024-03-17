المؤتمرنت -

تحذير للمواطنين: حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من ثماني محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة وإب.



ومن المحتمل أن تكون درجات الحرارة مرتفعة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية تتراوح بين 37-39 درجة مئوية.



وحسب المركز قد يشهد جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها بين 20-32 عقدة.



وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي بمنطقة الكدن في الحديدة بلغت 1.3 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء وغرب مأرب، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الشمالية الغربية المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه المواطنين في الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له من الأتربة والرمال المثارة بفعل الرياح النشطة، وفي المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والأتربة والرمال.



وحث الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب على أخذ الاحتياطات من اضطراب البحر وارتفاع الموج.