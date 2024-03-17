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أخبار
المؤتمر نت - قدّمت المؤسسة العامة للاتصالات عرضا خاصا بمناسبة شهر رمضان المبارك

صنعاء.. عرض جديد من الاتصالات

المؤتمرنت -
صنعاء.. عرض جديد من الاتصالات
قدّمت المؤسسة العامة للاتصالات عرضا خاصا بمناسبة شهر رمضان المبارك بهدف تسهيل الحصول على الخدمة للمواطنين، وبما يلبي كافة رغبات عملائها الجدد.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة، تضمن العرض تخفيضا في قيمة المودم الخاص بخدمة الفور جي ليصبح بمبلغ 20 الف ريال شامل الضريبة، والإعفاء من رسوم ادخال الخدمة، بالإضافة إلى منح العميل خازن كهدية مجانية عند الاشتراك في الخدمة.

وأوضح أن خدمة يمن فورجي تتميز بسرعة فائقة في تصفح الانترنت ونقل البيانات، وإمكانية استخدام الانترنت لأكثر من شخص، وبمجانية الاتصال داخل الشبكة ودقائق مجانية للاتصال خارج الشبكة من خلال باقات متعددة السعات بأسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع اليمني، بالاضافة إلى تغطية واسعة في كثير من محافظات الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن بإمكان المواطنين زيارة أحد مكاتب المبيعات التابعة للمؤسسة للاستفادة من العرض، والاستفسار عن المزيد من المعلومات من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للاتصالات الإلكتروني ptc.gov.ye أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم المجاني (8000000).








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