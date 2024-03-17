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أخبار
المؤتمر نت - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن واحداً من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن سوء تغذية حاداً

الأونروا: طفل من بين 3 يعاني سوء تغذية حاد في غزة

المؤتمرنت -
الأونروا: طفل من بين 3 يعاني سوء تغذية حاد في غزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن واحداً من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن سوء تغذية حاداً، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وأكدت «أونروا» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أن "سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة".

وأفادت مستشفيات في غزة بأن بعض الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف.

ومن المتوقع أن تقدم الهيئة الدولية المعنية بمراقبة انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) قريبا تقريرا عن مدى أزمة الجوع في غزة، بعد أن قالت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن هناك خطر حدوث مجاعة خلال فترة توقعات تمتد حتى أيار/ مايو المقبل.

وكشفت ورلد سنترال كيتشن أن أول شحنة وصلت إلى غزة من المؤسسة الخيرية، التي قادت توصيل المساعدات من طريق بحري جديد عبر قبرص، وصلت يوم الخميس الماضي وتم تفريغها.

من جانبها، اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الظروف التي يعيشها أهل غزة ويتلقون خلالها الرعاية الصحية، غير إنسانية.

وقال المدير العام للمنظمة د. تيدروس جيبرييسوس اليوم الأحد، إن الصحة العالمية ومعها الشركاء تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الأقصى، وسط غزة، وأوصلوا إمدادات طبية لنحو 80 ألف مريض.

واشار جيبرييسوس إلى أن اثنين من مستودعات المستشفى لا يعملان وأصبحا يستخدمان لإيواء 7000 رجل وامرأة وطفل.








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