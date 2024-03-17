المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ الشماخ

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / صالح صالح حسن الشماخ، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية المفتاح، محافظة حجة، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ خالد صالح صالح الشماخ، وإخوانه، وكافة آل الشماخ، بمديرية المفتاح محافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

