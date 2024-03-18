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المؤتمر نت - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أكثر من 13 ألف طفل قتلوا وأصيب آلاف آخرون خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة

يونيسف: أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في غزة

المؤتمرنت -
يونيسف: أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في غزة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أكثر من 13 ألف طفل قتلوا وأصيب آلاف آخرون خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل لشبكة "سي بي إس" الأميركية إن هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال لم يسبق تسجيله في أي صراع آخر في العالم تقريبا.

وأضافت أن العديد من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية الحادين وليس لديهم "حتى الطاقة للبكاء"، مشيرة إلى وجود ما سمتها تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قالت السبت إن سوء التغذية في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى إن طفلا من كل 3 أطفال دون السنتين من العمر في شمالي القطاع يعاني منه.

وحذرت الأونروا من أن الناس في غزة على حافة المجاعة، وأكدت على ضرورة وصول أكبر عدد ممكن منهم إلى المساعدات الضرورية.








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