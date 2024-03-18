المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 18 مارس

في مثل هذا اليوم 18 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المناطق المأهولة بالسكان ودمر المنازل والأراضي الزراعية ومراعي الأغنام والمنشآت العامة في عدد من المحافظات.



ففي 18 مارس 2016، جُرح ثلاثة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان بخمس غارات جبل الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، وشن غارتين على منطقة العرقوب بمديرية خولان.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة.



واستهدف الطيران المعادي بأربع غارات جبل هيلان وبغارة منطقة الغدو بمديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى الى نفوق أعداد كبيرة من الأغنام، وشن غارتين على منطقة المخدرة بالجدعان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيبت امرأة وطفلتاها جراء غارة شنها طيران العدوان على منزل مواطن في منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة المغسل بالمديرية وخمس غارات على منطقة مذاب بمديرية الصفراء.



وقصفت مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان دار النصر وقايم الصيابة في جيزان بعشرات الصواريخ.



طيران العدوان شن أربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وغارتين على منطقة الشريجة في محافظة لحج، وغارة على وادي حباب وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضرارا في مزارع المواطنين، في حين استهدف المرتزقة بعشرات القذائف منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات توزعت على مناطق بني زتر، العصرات، مركان بمديريتي نهم وأرحب واستهدف بغارتين منطقة جارف بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء.



واستهدفت بوارج العدوان بتسعة صواريخ مديرية المخا في محافظة تعز، فيما شن الطيران ست غارات على منطقة ومدارس العمري في مديرية ذوباب، وغارتين على قرية الزهاري ومنطقة يختل بمديرية المخا، وقصف طيران الأباتشي سواحل البحر شمال المخا.



وشن طيران العدوان غارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف، وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد المواطن سالم حسن يحيى فرحان القطيني وأصيب ثابت علي الأحمدي، بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، وأربع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بـ51 قذيفة مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الفازة وجنوب التحيتا، واستهدفوا بالمدفعية مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وبالمدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه حارة الضبياني وفندق الاتحاد والأحياء السكنية في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، ونفذوا عملية تمشيط بالعيارات الثقيلة باتجاه قرية الكوعي في مديرية الدريهمي.



وأطلق المرتزقة 29 صاروخا و432 قذيفة ونيران من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة، واستحدثوا تحصينات في مناطق عديدة بالمحافظة.



وشن الطيران المعادي 11 غارة على مديرية نهم في محافظة صنعاء، وسبع غارات على مديرية كتاف وغارة على مديرية رازح وغارة على مديرية شدا وخمس غارات على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر وثماني غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، وأربع غارات على مديرية الوازعية في محافظة تعز، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارتين قبالة نجران، وغارتين على الربوعة في عسير.



وفي 18 مارس 2020، استشهد طفل وأصيب آخر بانفجار لغم من مخلفات العدوان بمديرية الغيل في محافظة الجوف.



وأصيب مواطنان جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف قصف مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية غمر.



وشن طيران العدوان 11 غارة على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، واستهدف بغارة مديرية عبس في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بـ 130 قذيفة مدفعية وصاروخاً وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة، واستهدفوا رقابتي كيلو 16 والمنظر بمديرية الدريهمي وأطلقوا أكثر من 40 قذيفة مدفعية على منطقة كيلو16، وقصفوا بعدد من قذائف الهاون أماكن متفرقة في كيلو 16 ومدينة الدريهمي، واستهدفت دبابة أطراف مدينة الدريهمي.



واستهدف المرتزقة بمختلف الرشاشات أماكن متفرقة من مديرية حيس، وبستة صواريخ كاتيوشا باتجاه مطار الحديدة، وبالمدفعية باتجاه حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو وجولة موبايل وما جاورهما، وبعدد من قذائف الهاون أماكن متفرقة من شارع الـ 50 ومدينة الشعب بمدينة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب ثلاثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان عشر غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديريات عبس وحيران وميدي في محافظة حجة.



وشن الطيران التجسسي ست غارات على منطقة كيلو 16 ومدينة الدريهمي في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 18 مارس 2022، أصيب مواطن وثلاثة مهاجرين أفارقة بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبّه في محافظة صعدة، فيما أصيبت امرأة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان، في منطقة الجعملة بمديرية مجز.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريات الجوبة والوادي وصرواح في محافظة مأرب، واستهدف بأربع غارات مديريتي حرض وحيران في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية حيس، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.