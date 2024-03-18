المؤتمرنت -

أجواء حارة وأمطار متفرقة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء حارة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع درجات حرارة مرتفعة أثناء النهار في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية تتراوح بين 32 – 38 درجة مئوية.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة وإب.



وحسب المركز قد تهب رياح قوية على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 - 35 عقدة.



وذكر أن أمطاراً متفرقة هطلت على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، حجة والمحويت، وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.



وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، وفي المناطق الصحراوية وشرق الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له من الأتربة والرمال المثارة بفعل الرياح القوية التي تؤدي إلى التدني في مدى الرؤية الأفقية.



ودعا المواطنين في المرتفعات الشمالية الغربية المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من الاضطراب العالي للبحر وارتفاع الموج قد يصل إلى ستة أمتار.