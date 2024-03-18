المؤتمرنت -

الامين المساعد يواسي آل عبار

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ / محمد عبدالله عبار، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية بني سعد محافظة المحويت، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / ماجد محمد عبدالله عبار، واخوانه، وكافة ال عبار، بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".