المؤتمرنت -

"الاتحاد التعاوني" يدين منع تصدير المنتجات الزراعية

أدان الاتحاد التعاوني الزراعي، واستنكر بشدة قرار وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الارتهان وتحالف العدوان المتعلق بمنع تصدير المنتجات الزراعية اليمنية من تاريخ 5 – 25 من شهر رمضان المبارك.



وأشار بيان صادر عن الاتحاد، إلى أن منع تصدير المنتجات الزراعية خلال الشهر الكريم سيتسبب في كساد المنتجات الزراعية المحلية والتي تعتبر شريان اقتصادي مهم للمزارعين.



وأكد أن استمرار منع الصادرات الزراعية سيكبد المزارعين خسائر كبيرة ويفاقم من معاناتهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.



ولفت إلى أن هذا القرار في مثل هذه الفترة بالذات يخدم العدوان الأمريكي الإسرائيلي والبريطاني ويعد جريمة بحق المزارعين، حيث سيتسبب في تكدس منتجاتهم ومحاصيلهم ويلحق بهم خسائر فادحة.



وأعرب الاتحاد والعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية عن قلقهم من النتائج الكارثية لهذا القرار وتداعياته على المنتجات الزراعية اليمنية.. مطالبين بضرورة إلغائه لتجنب تأثيراته السلبية.



كما طالب الاتحاد والجمعيات التعاونية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمات العاملة في المجالين الغذائي والإنساني، بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار والعمل على فتح المنافذ أمام الصادرات الزراعية اليمنية.