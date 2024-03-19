المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 19 مارس

في مثل هذا اليوم 19 مارس، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على المحافظات أدت إلى سقوط جرحى، فيما استشهد وأصيب عدة مدنيين بنيران الجيش السعودي والمرتزقة ودمرت وتضررت الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 19 مارس 2016، شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية عسيلان والصفراء والمبلقة والخط العام بمديرية بيحان في محافظة شبوة، ودمر بغارتين شبكة إتصالات بمديرية حريب بيحان في محافظة مأرب، واستهدف بعدة غارات مناطق الوسيعة والراسة في المديرية وألقى قنابل ضوئية على منطقة القناصة.



وشن الطيران المعادي غارة على قلعة حريب التاريخية ملحقا أضراراً كبيرة بها، واستهدف منطقة عقيب بمديرية مجزر في المحافظة نفسها.



وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق بران وملح والفرضة بمديرية نهم ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم، واستهدف بغارة حصن بني فرحان في منطقة بني شداد ومناطق العرقوب والأعروش والظهار بمديرية خوﻻن أدت إلى تدمير كبير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيب مزارعان بغارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة في منطقة آل عسلان بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، كما شن غارتين على معسكر الصيفي وسجن قحزة القديم، و شنت طائرة بدون طيار غارة على مفرق باقم.



وشن طيران العدوان في محافظة الحديدة غارتين جنوب منطقة المصبرية بمديرية جبل راس، وغارة على مديرية الحالي، وغارة على المطار، وخمس غارات على مديرية الصليف وغارتين على مديرية الخوخة مستخدما في إحداهما قنابل عنقودية، وخلفت كلها أضراراً بليغة في الممتلكات العامة والخاصة.



طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب وسبع غارات على جبل النار ومثلث المخا في محافظة تعز، وغارتين على وادي جارة في جيزان، وثلاث غارات على موقعي الشبكة والمخروق في نجران.



وفي 19 مارس 2018، استهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وشن ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



ووقعت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ونفق عدد من المواشي جراء قصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت امرأة مسنة وأصيبت امرأة أخرى جراء قصف المرتزقة بقذائف الهاون حي الربصة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة.



واحترق منزل مواطن في منطقة 7 يوليو جراء استهداف المرتزقة للمنطقة بالأسلحة الرشاشة، كما قصفوا بالمدفعية والعيارات المختلفة الأحياء السكنية القريبة من جولة موبايل وفندق الواحة وباتجاه مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة.



وقصف المرتزقة بعشر قذائف هاون مناطق متفرقة غرب الشجن، وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة مناطق متفرقة في مدينة الدريهمي وب قذائف الـ "آر بي جي" والهاون غرب حيس.



وأطلق المرتزقة أكثر من 50 قذيفة مدفعية على مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة التحيتا، واستهدفوا بأكثر من 22 قذيفة مدفعية منطقة الفازة بمديرية التحيتا.



واستهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين بمديرية باقم في محافظة صعدة، في حين شن الطيران خمس غارات على مناطق متفرقة بالمديرية، وغارة على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار، وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية.



وفي 19 مارس 2020، دمر طيران العدوان بثلاث غارات جسر وادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن 25 غارة على مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، أسفرت عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، وغارة على قرية ريشان في منطقة المصنعة بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء.



واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة الصدر بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين، ومزارع وممتلكات المواطنين في مديرية غمر.



وفي محافظة الحديدة، نفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة المختلفة على أماكن متفرقة من كيلو 16 بمديرية الدريهمي وقصفوا بأكثر من 20 صاروخ كاتيوشا وقذيفة هاون مزارع ومنازل المواطنين في قرية الشجن والدحفش بالمديرية بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف أعيرة الرشاشات.



وقصف المرتزقة رقابة كيلو 16، واستحدثوا تحصينين قتاليين في شارع الـ 50، واستهدفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب أربعة مواطنين جراء قذيفة أطلقها المرتزقة على منزل مواطن في قرية الأعمور بعزلة الأعروق بمديرية حيفان في محافظة تعز.



وشن طيران العدوان 28 غارة على مديرية صرواح وست غارات على مديرية مدغل وأربع غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب خلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.



وألقت طائرات تجسسية للعدوان قذائف على منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 19 مارس 2022، أصيب مواطن وثلاثة مهاجرين أفارقة بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو التابعة لمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيبت امرأة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الجعملة بمديرية مجز.



وشن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية حيس في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب.