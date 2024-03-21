المؤتمرنت -

النقل: عبور 4 آلاف سفينة من البحر الأحمر

أكد مصدر بوزارة النقل، أن عدد السفن التي أبحرت عبر البحرين الأحمر والعربي بشكل آمن بلغ أكثر من أربعة آلاف سفينة تجارية عبر شركات خطوط ملاحية عالمية باستثناء السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.



وأوضح المصدر أنه وبحسب إحصائية المركز البحري الإقليمي بالوزارة فقد بلغ عدد السفن التي مرت عبر البحر الأحمر أربعة آلاف و591 سفينة خلال الفترة من 11 يناير حتى 19 مارس 2024م.



وجدد المصدر بحسب وكالة سبأ، التأكيد على حرص الجمهورية اليمنية على سلامة وأمن الملاحة في البحرين العربي والأحمر ومضيق باب المندب والمحيط الهندي، بما في ذلك السفن التي تمر عبر الرجاء الصالح باستثناء السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.



ودعت وزارة النقل شركات الخطوط الملاحية الدولية إلى التعاون من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة البحرية.