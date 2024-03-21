المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 مارس

في مثل هذا اليوم 21 مارس استهدفت غارات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع.



ففي 21 مارس 2016، استشهد سبعة مواطنين بينهم أبناء وزوجة العلامة علي الداهوق وعددا من طلاب المعهد العلمي وأصيب خمسة آخرين في غارات لطيران العدوان استهدفت معهد الداهوق العلمي بمديرية المتون في محافظة الجوف.



واستشهد أربعة مواطنين واحترقت شاحنتان جراء غارتين شنهما طيران العدوان على شاحنتي مواد غذائية وغاز منزلي في سوق الإثنين بمديرية المتون.



واستشهد أربعة مواطنين وأصيب سبعة آخرين في غارات شنها طيران العدوان على منزل في قرية بحيبح بمديرية التعزية في محافظة تعز وأدت إلى تدمير المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة بأضرار بليغة.



وشن طيران العدوان في المحافظة نفسها، خمس غارات على منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز، وعدة غارات على جبل الراجلة في منطقة جنة بمديرية الوازعية خلفت أضراراً فادحة في مزارع ومنازل المواطنين والطرق العامة والمنشآت.



وأصيب مواطنان إثر أربع غارات شنها الطيران المعادي على جسر السياني بمديرية السياني في محافظة إب أدت أيضاً إلى تدميره.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات عقبة قندع بمديرية بيحان في محافظة شبوة ما أدى إلى أضرار في مراعي الأغنام، وشن ثماني غارات على الدفاع الجوي ومطار الحديدة، وغارة قرب مستوصف صحي في عزلة العابسية بمديرية الحداء في محافظة ذمار.



وشن طيران العدوان 12 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف بغارتين ثلاث شاحنات خاصة بأعمال البناء تابعة لمواطنين كانت متوقفة بجوار أحد المنازل، وبغارتين مناطق الحجر والعطف بمديرية مجزر خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين.



طيران العدوان استهدف بعدة غارات منطقة الحفا بشارع خولان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة، وشن غارتين على منطقة خضم بمنطقة رجام بمديرية بني حشيش وغارتين على جبل الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان ودمرت ناقلة كانا على متنها محملة بالإسمنت والحديد جراء غارة لطيران العدوان على منطقة ربوع الحدود بمديرية مجز في محافظة صعدة، كما شن غارات على عدة مناطق في المديرية استهدفت مزارع المواطنين وممتلكاتهم، وأربع غارات على مناطق الجعملة، طخية، صارة، والطريق العام في منطقة بني سويد بالمديرية، وغارتين على جبال عليب في صحراء البقع.



طيران العدوان شن عشر غارات شمال العمري بمديرية ذوباب، وغارتين شمال المخا في محافظة تعز، وغارة على منطقة آل حجلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي 21 مارس 2018، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.



واستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارات على منازل المواطنين في المنطقة نفسها ما أدى إلى تدمير منزلين وتضرر عدد من المنازل المجاورة.



طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة كهلان بمحيط مدينة صعدة، وغارتين على مديرية باقم، في حين استهدف الجيش السعودي مناطق متفرقة بمديرية رازح بقصف صاروخي ومدفعي.



أصيب مواطن وابنه إثر غارات شنها طيران العدوان استهدفت مزرعتهما بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وشن ثلاث غارات على مطار صنعاء الدولي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، بينما شن الطيران 14 غارة على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وثماني غارات على منطقة آل شافعة في مديرية الصفراء .



وشن الطيران المعادي غارتين على قمبورة بالملاحيظ في مديرية الظاهر وغارتين في المثلث الأعلى وست غارات على مديرية رازح و11 غارة على مديرية سحار وغارة على البقع وثلاث على مدينة صعدة ثلاث غارات على مديرية شدا التي استهدفها الجيش السعودي بالقصف الصاروخي والمدفعي.



واستهدف طيران العدوان بعشر غارات مناطق متفرقة فى مديرية باقم، وتعرضت منازل ومزارع المواطنين بالمديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارا منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وبغارة مديرية نهم في محافظة صنعاء، وبثلاث غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة، استهدف المرتزقة المطار وشارع الـ50 بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، وقصفوا بالهاونات والعيارات الثقيلة تجاه فندق الاتحاد و7 يوليو، واحترق منزل مواطن في حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو السكنية جراء قصف المرتزقة.



واستهدف المرتزقة عدداً من منازل المواطنين في مدينة الدريهمي بالمعدلات المتوسطة، وأطلقوا أكثر من 12 قذيفة مدفعية على منازل المواطنين في قرية الكوعي بالمديرية.



وقصف المرتزقة بأكثر من 40 صاروخ كاتيوشا و12 قذيفة مدفعية مزارع المواطنين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، واستهدفوا بـ14 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة التحيتا.



وأطلق المرتزقة خمسة صواريخ و277 قذيفة ونيران مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة واستحدثوا تحصينات قتالية في عدد من مناطق المحافظة.



وفي 21 مارس 2020، شن طيران العدوان ست غارات على مديرية الحزم، وعشر غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية مجزر في محافظة مأرب.



وقصف مرتزقة العدوان رقابة كيلو١٦ بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وقصفوا بقذيفتي هاون شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات جديدة في الشارع نفسه.



ونفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بالرشاشات المختلفة على مطار الحديدة وقصفوا بأربع قذائف هاون غرب مثلث العدين في مديرية حيس، وبـ ٦٣ قذيفة مدفعية وصاروخاً، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة, واستهدف بغارتين منطقة المزرق في مديرية حرض وبغارة منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة.



واستهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة النهدين وبثلاث غارات منطقة الحفا في مديرية السبعين وبغارتين حي النهضة في أمانة العاصمة، وشن غارتين على مطار صنعاء الدولي، كما شن غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



وشن الطيران المعادي غارتين على مزارع دواجن لمواطنين في منطقة السنتين بمديرية خمر في محافظة عمران، وثلاث غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف في محافظة مأرب بـ13 غارة مديرية صرواح، وبأربع غارات مديريتي مجزر ومدغل وبغارتين مديرية رحبة.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران المسير غارتين على مديرية الصليف، وألقى خمس قذائف على مديرية حيس ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقتي الفازة والجبلية ومدينة التحيتا.



وقصف المرتزقة بـ 510 صواريخ وقذائف مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 21 مارس 2022، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية سحار في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.



وشن الطيران الحربي غارتين منطقة الكثيب بمديرية الميناء في محافظة الحديدة، والطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس في حين شن المرتزقة قصفاً صاروخياً ومدفعياً وبالأعيرة النارية على مناطق عديدة بالمحافظة.