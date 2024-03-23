المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 23 مارس

في مثل هذا اليوم 23 مارس استشهد وأصيب عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء ودمرت ممتلكاتهم الخاصة والبنية التحتية في جرائم ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بالمحافظات.



ففي 23 مارس 2016، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثمانية آخرين في غارة شنها طيران العدوان على منزل المواطن ناصر الشرفي بمديرية الحجيلة في محافظة الحديدة.



واستشهد مواطن وأصيب آخر وتضررت منازل المواطنين والمحلات التجارية جراء قصف طيران العدوان الجسر الرابط بين مديريتي صنعاء القديمة وشعوب في أمانة العاصمة، واستهدف بعدة غارات منطقة النهدين بمديرية السبعين ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية.



واستشهد أربعة مواطنين بينهم امرأتان وطفل وجرح خمسة آخرين جراء أربع غارات شنها طيران العدوان على مزرعة في بني جرين بمديرية صعفان في محافظة صنعاء.



كما شن الطيران في المحافظة نفسها، غارتين على منطقة صرف وثلاث غارات على جبل دباب بمديرية بني حشيش، وغارة على منطقة رهم بلسنه بمديرية سنحان واستهدف بثلاث غارات مناطق المدارج والفرضة وبران بمديرية نهم وبأربع غارات منطقة الصمع في مديرية أرحب ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وشن الطيران المعادي غارتين على أحد المنازل بمديرية المتون في محافظة الجوف، مما أدى إلى تدميره كليا وتضرر عدد من المنازل المجاورة، وشن أيضاً ست غارات على جبل هيلان وسوق صرواح بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



واستهدف طيران العدوان بسلسلة غارات منطقة شارع الخمسين شمال غرب مدينة تعز، وبغارتين منطقتي الردف وحنة بمديرية الوازعية، وبعدة غارات جبل العلا بمنطقة الحوبان شرق مدينة تعز أسفرت عن تضرر منازل وطرق وممتلكات خاصة وعامة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان في محافظة الحديدة، خمس غارات على مديرية الصليف و 16 غارة على الجسر الرابط بين مديرية الضحي ومنطقة التربة ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما قصفت بارجات العدوان ساحل منطقة الفازة بمديرية التحيتا.



وشن طيران العدوان غارتين على وادي حباب وغارة على الطريق العام وغارتين على جبل هيلان الإستراتيجي وغارة على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف، وغارتين على موقع الشبكة في نجران.



وشنت طائرة بدون طيار غارة على منطقة العمري بمديرية ذوباب في محافظة تعز، وقصفت البوارج التابعة للعدوان بثلاثة صواريخ شمال جبل النار بمديرية المخا، في حين شن الطيران الحربي غارتين غرب معسكر خالد بمديرية موزع.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على منطقة آل صبحان في مديرية باقم، وغارة على الطريق العام أسفل جبل مران بمديرية حيدان، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي.



وفي 23 مارس 2018، استشهد رجل وابنه بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهما في الخط العام بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما شن غارة على ساحل الفازة بالمديرية نفسها.



استشهدت امرأة حامل إثر انفجار قنابل عنقودية ألقاها طيران العدوان على منطقتي الحمزات والطويلة بمديرية سحار في محافظة صعدة، وشن غارتين على منطقتي الفرع و طيبة الاسم بمديرية كتاف.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بعشرات القذائف مزارع ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية، وبالأسلحة منظومة طاقة شمسية لإحدى آبار المياه في مزرعة بمنطقة الباطن بمديرية المتون في محافظة الجوف، فيما شن الطيران ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية المصلوب.



واستهدف طيران العدوان بغارتين مدرسة في منطقة كرش وبخمس غارات منطقة حمالة في محافظة لحج، وشن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارة على مركز توزيع للغذاء العالمي بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة ، وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم ومنطقة طلان بمديرية حيدان وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح.



وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بمختلف الأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في مديرية حيس، وأطلقوا أكثر من 70 قذيفة على مناطق متفرقة شرق وجنوب مديرية التحيتا.



وقصف المرتزقة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات ومزارع المواطنين في مدينة الدريهمي وجنوبها وشرقها، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16.



واستهدف المرتزقة بالرشاشات والمدفعية مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية ومطار الحديدة، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة مدينة الشباب وشارع ودوار الـ90 في مدينة الحديدة.



وشن الطيران المُعادي أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على منطقة الكدحة بمديرية المعافر في محافظة تعز.



وفي 23 مارس 2020، شن طيران العدوان 20 غارة على مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب، وغارة على محيط مدينة صعدة، وغارتين على مديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف بخمس غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



واستحدث مرتزقة العدوان ثلاثة تحصينات قتالية في شارع الخمسين بمدينة الحديدة وقصفوا رقابات كيلو16 والمنظر والخامري، واستهدفوا بثماني قذائف هاون شمال شرق وغرب مثلث العدين بمديرية حيس، وبأكثر من 14 قذيفة هاون قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي، وعاودوا قصف مزارع ومنازل المواطنين في القرية بأكثر من 9 قذائف، كما قصفوا بـ183 قذيفة مدفعية وصاروخاً وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف و21 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب خلفت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.



وقصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان غارة على عزلة بني حسن بمديرية عبس وثلاث غارات على مديرية حيران في محافظة حجة.



وفي 23 مارس 2022، استشهدت امرأتان وأصيب رجل ونفق عدد كبير من المواشي نتيجة أربع غارات شنها طيران العدوان على منازلهم في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.



طيران العدوان شن غارتين على شبكة الاتصالات بمركز مديرية حيدان، وغارة على منطقة مران بالمديرية نفسها وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وست غارات على مديرية حرض في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي خمس غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.