المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136

قال المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 136 صحفيًّا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.



وأضاف “الإعلامي الحكومي” في بيان له، اليوم السبت، أن الاحتلال استهدف مؤخرًا ثلاثة صحفيين، ما أدى إلى استشهادهم، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 136 شهيدًا صحفيًّا.



وأوضح أن أحد الصحفيين الثلاثة الذين استشهدوا مؤخرًا، الصحفي الشهيد محمد الريفي، وهو مصور صحفي مع عدة وسائل إعلام؛ حيث استشهد متأثرًا بإصابته عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.



وتابع أن الشهيد الثاني هو الصحفي الشهيد عبد الرحمن صايمة، وهو مصور صحفي ومنتج في قناة رقمي TV؛ حيث استشهد بقصف الاحتلال “الإسرائيلي” لمنزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



أما الشهيد الثالث، فهو الصحفي الشهيد د. محمود عماد عيسى، مقدم البرامج الدينية بقناة القدس اليوم الفضائية؛ حيث استشهد بقصف الاحتلال لمنزله وارتقى معه عدد من أفراد عائلته.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

