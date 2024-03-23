المؤتمرنت -

تحذير من أمطار متفرقة وأجواء حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة وتشكل الشابورة المائية وأجواء حارة على الصحارى وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة.



وقد تشمل الأمطار أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية لها، مع احتمال تشكل الشابورة المائية على المرتفعات الشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة على الصحارى حيث تتراوح درجات الحراة العظمى بين 34- 38 درجة مئوية، فيما تتراوح في السهول الساحلية الغربية بين 32- 35 درجة.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية منها ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح بين 15- 30 عقدة.



وحث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار



ونبه المركز قاطني المناطق الصحراوية من الأجواء الحارة والأتربة المثارة بفعل الرياح النشطة وبالأخص محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، وكذا المواطنين في السواحل الشرقية والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية لها من الرمال والأتربة.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.