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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و379 شهيداً، و82 ألفاً و407 مصابين

36379 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
36379 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و379 شهيداً، و82 ألفاً و407 مصابين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 95 شهيداً، بالإضافة إلى 350 مصاباً.

وأوضحت أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 239 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.








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