المؤتمرنت -

ارتفاع عدد معتقلي الضفة إلى 8975

ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و975 منذ 7 أكتوبر الماضي، السبت، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً من عدة محافظات.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، أن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8975، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن (مقابل تسليم أقارب لهم يلاحقهم الجيش)”.



وأضافت المؤسستان: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، واليوم السبت 20 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من القدس، بالإضافة إلى أسرى سابقين”.



وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس وقلقيلية (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، والقدس (وسط).



ووفق الهيئة والنادي “يواصل الاحتلال أثناء عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واعتقال أفراد من عائلات كرهائن”.