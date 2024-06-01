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المؤتمر نت - دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، غازي أحمد علي محسن، اليوم، الامتحانات النهائية لطلاب المعاهد المهنية والفنية

تدشين الامتحانات النهائية لطلاب المعاهد الفنية والمهنية

المؤتمرنت -
تدشين الامتحانات النهائية لطلاب المعاهد الفنية والمهنية
دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، غازي أحمد علي محسن، اليوم، الامتحانات النهائية لطلاب المعاهد المهنية والفنية للعام الدراسي 1445- 2023 / 2024م.

ويؤدي الامتحانات، التي تقام في مستويات الدبلوم التقني (٣ سنوات) والدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني، 4 آلاف و487 طالبا وطالبة يخوضونها في 63 تخصصا و257 مادة دراسية ضمن 64 معهدا موزعين على 24 مركزا اختباريا في عشر محافظات.

واطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومعه نائب الوزير الدكتور محمد السقاف ومستشار الوزارة الدكتور علي المطاع والوكيلين المساعدين لقطاعي المعايير والجودة سعيد الخليدي وسوق العمل المهندس علي زهرة ومدير التفتيش بالوزارة سعيد ناجي غرابة، على سير العملية الامتحانية بمعهد بغداد التقني.

واستمع الوزير محسن إلى شرح من عميد المعهد عبدالرزاق قيس والمختصين حول سير الامتحانات وآليات اعتماد النماذج الاختبارية وتوزيع الطلاب على القاعات واللجان وفق الخطة المعتمدة.

وفي التدشين أشار وزير التعليم الفني إلى أن الامتحانات تنفذ بعد استكمال كافة الترتيبات الخاصة بإقامتها في أجواء ملائمة تكفل نجاحها بالصورة المطلوبة.

وأشاد بكل الجهود التي ساهمت قي إعداد وتنفيذ الامتحانات، معربا عن أمله في أن يشهد القادم تطورا نوعيا في قطاع التعليم الفني سواء من ناحية المناهج أو توفير المواد الخام اللازمة للعملية التعليمية أو زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني والمهني.

من جانبه أكد نائب وزير التعليم الفني الحرص على جودة العملية التعليمية بما يكفل إيجاد مخرجات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل ويكون لها الأثر الكبير في خدمة المجتمع و تعزيز الاقتصاد الوطني.

واعتبر إقامة الامتحانات في موعدها المحدد رسالة بأن التعليم مستمر رغم أنف العدوان.

مدير مكتب التعليم الفني بالأمانة الدكتور عبدالله شرف الدين أكد أهمية التعليم الفني والمهني كونه جزء أساسي من التعليم وعنصر هام للتنمية الحقيقة ومصدر أساسي لرفد سوق العمل بالأيادي المدربة والماهرة في مختلف المجالات والتخصصات.

فيما ثمن مدير الاختبارات بالوزارة المهندس وليد الحدأ جهود قيادة الوزارة المبذولة في تذليل الصعوبات لإقامة الامتحانات في الوقت المحدد بالرغم من وجود بعض المعوقات المالية والفنية.

وأعرب عن أمله في رفع الموازنة المخصصة لتنفيذ الامتحانات كون الميزانية المعتمدة لم تعد كافية مقارنة مع زيادة عدد الطلاب الملتحقين للدراسة في المعاهد الفنية والمهنية هذا العام.








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