السبت, 01-يونيو-2024 الساعة: 08:24 م - آخر تحديث: 07:56 م (56: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - بن حبتور يشيد بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنمية

بن حبتور يشيد بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنمية

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنمية
أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنمية بكافة وحداته الإدارية الخدمية والتنموية وما تم ويتم تنفيذه من مشاريع لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، نائبه لشئون الخدمات والتنمية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين مقبولي، ووزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، حيث جرى مناقشة أوضاع القطاع بصورة عامة والمجال الزراعي بصورة خاصة، والنجاحات المحققة في هذا المجال في إطار التنمية الزراعية والسير لزيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية ترجمة لموجهات القيادة الثورية وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى.

وتطرق اللقاء إلى خطة وزارة الزراعة للعام المقبل ومستوى تنفيذ خطتها السنوية للعام الجاري خاصة ما يتصل بالمختبرات الزراعية، فضلا عن الاهتمام بالمجال التسويقي للمنتجات الزراعية والعمل على اتخاذ السياسات الكفيلة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذا الجانب.

وأشار وزير الزراعة إلى المشاريع المنجزة خلال هذا العام ومنها مشروع استكمال مبنى مكافحة الجراد، المقرر افتتاحه خلال الأسبوع الجاري والذي يمثل أهمية كبيرة لاستقرار الأداء المؤسسي لهذا القطاع وتعزيز دوره في مكافحة الجراد وحماية المحاصيل الزراعية منها على مستوى الجمهورية.

وبارك الدكتور بن حبتور، مختلف الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري في إطار تنفيذ مهامها برغم التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء الظرف الاستثنائي الراهن.

وأكد دعم الحكومة للوزارة ومشاريعها التطويرية وبرامجها الرامية لتنمية القطاع الزراعي الانتاجي سيما محاصيل الحبوب والبن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 8975
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: الفن يتعرض لهجوم كبير جداً
عربي ودولي: حماس ترد على خطة بايدن لوقف الحرب
أخبار: المركزي اليمني يحظر التعامل مع 13 بنكاً في عدن
علوم وتقنية: طريقة بسيطة للحفاظ على صحة القلب
فنون ومنوعات: مقتنيات سمير صبري على الأرصفة
اقتصاد: بيان مهم من البنك المركزي في صنعاء
أخبار: 822 حاجاً غادروا مطار صنعاء لأداء المناسك
عربي ودولي: تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان
اقتصاد: سعر نفط عُمان ينخفض 96 سنتاً
رياضة: رولان غاروس: أنس جابر تبلغ ثمن النهائي
عربي ودولي: 293 قتيلاً حصيلة جيش الاحتلال في غزة
أخبار: النواب يدين العدوان على صنعاء وتعز والحديدة
فنون ومنوعات: محمد رمضان: "هنعمر شواطئ غزة قريباً"
أخبار: حماس تدين العدوان على اليمن
عربي ودولي: انتشال جثامين 70 شهيداً من مخيم جباليا
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36284
أخبار: خروج مليونية بصنعاء نصرةً لفلسطين ومواجهة العدوان
اقتصاد: الذهب يحصد مكاسب للشهر الرابع
عربي ودولي: الأونروا تحذر من اكتظاظ مخيمات النازحين بغزة
أخبار: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور"
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على الحديدة
أخبار: شهيدان و10 جرحى بعدوان على الحديدة
أخبار: 6 غارات أمريكية بريطانية على صنعاء
عربي ودولي: حماس: مستعدون للتوصل "لاتفاق كامل"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024