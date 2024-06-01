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المؤتمر نت - غادر مطار صنعاء الدولي اليوم ألفا و93 حاجاً وحاجة على متن الخطوط الجوية اليمنية في ست رحلات جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة

مغادرة 1093 حاجاً يمنياً إلى الأراضي المقدسة

المؤتمرنت -
مغادرة 1093 حاجاً يمنياً إلى الأراضي المقدسة
غادر مطار صنعاء الدولي اليوم ألفا و93 حاجاً وحاجة على متن الخطوط الجوية اليمنية في ست رحلات جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة للعام 1445هـ.

انطلقت الرحلة الأولى من الفوج الخامس للحجاج مطار صنعاء وعلى متنها 143 حاجا إلى مدينة جدة وشملت الرحلة الثانية 179 حاجاً والرحلة الثالثة عليها 177 حاجاً، والرابعة عليها 148 حاجاً.

وأقلعت الرحلة الخامسة مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة عبر طائرة اليمنية وعليها 180 حاجا والرحلة السادسة عليها 266 حاجاً.








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