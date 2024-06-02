المؤتمرنت -

استهداف "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية و3 سفن، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيّ ورداً على جرائمِ العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاعِ غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد ورداً على العدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت 6 عمليات، استهدفت الأولى حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال ٢٤ ساعة.



وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة بعدد من المسيرات.



ولفت البيان إلى أن العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفناً تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة منها سفينة (MAINA) والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي، فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة (ALORAIQ) في المحيط الهندي، والرابعة استهدفت سفينة (ABLIANI) في البحر الأحمر.



وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتِها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلومِ والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا والذي يأتي إسنادًا للعدو الإسرائيلي الصهيوني للاستمرار في جرائمِه وعدوانِه على الشعب الفلسطيني، ولن تتوقف عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.