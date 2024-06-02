المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر: رياح قوية وأجواء شديد الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء حارة في المناطق الساحلية والصحراوية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأجواء قد تكون جافة وحارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 - 44 درجة مئوية.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق الساحلية والسهول وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35- 41 درجة مئوية.



وحسب المركز قد تهب رياح قوية على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها 30 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب، فيما قد تكون الرياح شمالية شرقية تنشط أثناء النهار، مثيرة للأتربة والرمال في المناطق الصحراوية.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة.. داعياً إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه والسوائل.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب.