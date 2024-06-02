الأربعاء, 05-يونيو-2024 الساعة: 05:14 ص - آخر تحديث: 02:10 ص (10: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالعزيز مقبل كليب الكبيشي، في وفاة شقيقه سعيد

الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالعزيز مقبل كليب الكبيشي، في وفاة شقيقه سعيد مقبل كليب الكبيشي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الكبيشي في منطقة بني جابر عزلة الأيفوع بمديرية المواسط محافظة تعز في هذا المصاب، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز البرتغال والنمسا وإيرلندا وتعادل إيطاليا
مجتمع مدني: لماذا يصاب الشباب بسرطان القولون؟
فنون ومنوعات: إليسا تنتصر على "وتري" مجدداً
محافظات: إغلاق محطتي مياه في ذمار
رياضة: أُنس جابر تودِّع بطولة رولان غاروس
علوم وتقنية: إليكم أبرز أعراض سرطان الدماغ
عربي ودولي: القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم
فنون ومنوعات: تامر حسني يتكفل بعلاج منتج مصري شهير
حوار: الرئيس على ناصر: الوحدة مثَّلت بداية الثورة الحقيقية لليمن
اقتصاد: ارتفاع بورصة الكويت
عربي ودولي: الأمم المتحدة تدعو لوقف سفك الدماء بالضفة
عربي ودولي: روسيا تعلن مقتل 1550 جنديا أوكرانيا
أخبار: أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال في غزة
أخبار: مغادرة 690 حاجاً إلى الأراضي المقدسة
أخبار: استكمال ترتيبات فتح طريق البيضاء الجوبة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 36550
عربي ودولي: الاحتلال يقصف 4 أبراج سكنية في مخيم البريج
أخبار: فتح طريق جديدة إلى مأرب
أخبار: صنعاء تقصف إِسرائيل بصاروخ "فلسطين"
فنون ومنوعات: بعد "أنا سكّتين".. إليسا سعيدة!
رياضة: ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي حتى 2029
أخبار: 683 حاجاً يمنياً غادروا على متن 4 رحلات
عربي ودولي: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 9000
عربي ودولي: روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيا
أخبار: الديلمي: أمريكا الراعي الأول للإرهاب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024