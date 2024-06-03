المؤتمرنت -

صنعاء.. بدء صرف مرتبات بأكثر من ملياري ريال

بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صرف الإعاشة الربعية الرابعة لأسر الشهداء والمفقودين بإجمالي مليارين و300 مليون ريال للعام 1445هـ.



وأكدت الهيئة في بيان لها، البدء بالصرف من مساء اليوم الأحد الـ25 من ذي القعدة 1445ﮪ الموافق الثاني من يونيو 2024م عبر الحوالات السريعة.



وأشار البيان إلى أنه يمكن للأسر استلام الإعاشة بموجب رقم الحوالة المرسل من شبكة الحوالات أو رقم الباركود الخاص بالشهيد الذي يبدأ بــ50 أو بــ40.



وأفاد بأن الإعاشة الربعية مخصصة لوالدي الشهيد "أب وأم" وأبناء الشهداء فوق سن 19عاماً ولم تشملهم الاعاشة "الكفالة"، بينما إعاشة أبناء وأرامل الشهداء وزوجات المفقودين سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة.



وأكد البيان التزام الهيئة بواجبها تجاه أسر وأبناء الشهداء والمفقودين، وأنها مستمرة في تقديم الدعم والرعاية لهم، في جميع جوانب الحياة.