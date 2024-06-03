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المؤتمر نت - ناقش اجتماع موسع اليوم بوزارة النقل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، الإشكاليات التي تواجه مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء شحن ونقل الأدوية

مناقشة الصعوبات التي تواجه مستوردي الأدوية

المؤتمرنت -
مناقشة الصعوبات التي تواجه مستوردي الأدوية
ناقش اجتماع موسع اليوم بوزارة النقل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، الإشكاليات التي تواجه مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء شحن ونقل الأدوية.

واستعرض الاجتماع، الصعوبات المرفوعة من الاتحاد ومنها توقف الشحن والنقل المبرد للأدوية وتأثير ذلك على نقص المخزون من الأدوية الأساسية التي لازالت متعثرة في بلد المنشأ.

وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات التي تسهم في تسهيل عملية الشحن والنقل للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الوكيل إسحاق استعداد وزارة النقل تقديم التسهيلات لمستوردي الأدوية بما يسهم توفير الأدوية ذات الجودة وفقا للمواصفات والمعايير.. مشيرا إلى اهتمام وزارة النقل بخدمات شحن ونقل الأدوية بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وفي المقدمة اتحاد مستوردي الأدوية لحل الإشكاليات مع شركات الملاحة بشأن عملية الشحن المبرد للأدوية.








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