المؤتمرنت -

فتح طريق جديدة إلى مأرب

أعلن رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي، استكمال الإجراءات العسكرية والأمنية وفتح خط البيضاء -الجوبة - مأرب بحسب الإجراءات المتخذة.



وقال اللواء الرزامي خلال لقائه مساء اليوم، وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال وأحد كبار مشايخ مراد، حسين حازب، وقيادة محافظة مأرب والسلطة المحلية والاشرافية ومشايخ ووجهاء وقيادات عسكرية بالمحافظة "نرحب بقبول الطرف الآخر المبادرة المعلن عنها سابقا من قبل المجلس السياسي الأعلى والسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ".



وأكد أن ترحيب الطرف الآخر يجب أن يترجم في الميدان دون مزايدات إعلامية والكرة بملعب الطرف الآخر.



وأضاف "ندعو من خلال هذا الاجتماع الطرف الآخر إلى قبول المبادرات التي سبق وأعلنا عنها وتم فتحها من جانبنا سواء في تعز أو الضالع".



وأشاد اللواء الرزامي بجهود اللجنة المجتمعية المشكلة للتواصل مع الطرف الآخر في مأرب وغيرها من المحافظات والتي كانت اللجنة العسكرية تتابعها أولا بأول.



كما أشاد بجهود محافظ مأرب ومشرف المحافظة والمشايخ والأعيان والقيادات العسكرية والأمنية المبذولة لمساندة اللجنة العسكرية والأمنية بالمحافظة، والتي أقرت الخطة العسكرية والأمنية لفتح الطريق.



في السياق، أوضح الشيخ حسين حازب، أن "طريق البيضاء - مراد - مأرب أصبحت سالكة ومفتوحة إلى مدينة مأرب عبر الفلج للقادمين من جنوب مأرب وبقية المحافظات، ولمن يعبر الطريق من مأرب جنوباً اعتباراً من بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء 4 يونيو 2024".



وأكد وزير التعليم العالي في منشور على حسابه "إكس"، أن استقبال الواصلين أو العابرين من مأرب وإليها سيتم من قبل ربعهم وإخوانهم والمعنيين.



وعبر حازب عن شكره لكل من له يد بيضاء في هذا الموضوع، وكذا لمبادرة الأخوة في مأرب وعن آمله في أن يتبع القول العمل.