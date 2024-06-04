المؤتمرنت -

النقل: فتح طريق البيضاء -الجوبة- مأرب خطوة مهمة

اعتبرت وزارة النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري، فتح طريق البيضاء- الجوبة- مأرب، خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من معاناة المواطنين والمسافرين وتسهيل حركة النقل بالتزامن مع تفويج ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة براً.



وثمنت الوزارة والهيئة في بيان، الجهود الوطنية والإنسانية للسلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بفتح الطرق واللجان المجتمعية والمشايخ والأعيان بالمنطقة لاستكمال كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لفتح الطريق.



واعتبر البيان ما قامت به السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بفتح الطريق اليوم دليلا على حسن النية لدى القيادة في صنعاء وحرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني.



ودعت وزارة النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري الطرف الآخر إلى تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن المسافرين والالتزام بما أعلن عنه بشأن القبول بهذه المبادرة.