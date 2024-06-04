الأربعاء, 05-يونيو-2024 الساعة: 05:17 ص - آخر تحديث: 02:10 ص (10: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها

البنك المركزي يعلن آلية تعويض العملة بالمحافظات المحتلة

المؤتمرنت -
البنك المركزي يعلن آلية تعويض العملة بالمحافظات المحتلة
أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة فيما يلي نصها:

استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:

1- يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.

2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).

3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:

- مركز رقابة جمرك الراهدة - محافظة تعز.

- مركز رقابة جمرك عفار - محافظة البيضاء

وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.

4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.

5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:

- مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.

- المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]) ) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي: centralbank.gov.ye/upldImgAndFile‎

ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).

والله الموفق،،،

صادر عن البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي- صنعاء

بتاريخ 27/11/1445هـ

الموافق 04/06/2024م








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز البرتغال والنمسا وإيرلندا وتعادل إيطاليا
مجتمع مدني: لماذا يصاب الشباب بسرطان القولون؟
فنون ومنوعات: إليسا تنتصر على "وتري" مجدداً
محافظات: إغلاق محطتي مياه في ذمار
رياضة: أُنس جابر تودِّع بطولة رولان غاروس
علوم وتقنية: إليكم أبرز أعراض سرطان الدماغ
عربي ودولي: القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم
فنون ومنوعات: تامر حسني يتكفل بعلاج منتج مصري شهير
حوار: الرئيس على ناصر: الوحدة مثَّلت بداية الثورة الحقيقية لليمن
اقتصاد: ارتفاع بورصة الكويت
عربي ودولي: الأمم المتحدة تدعو لوقف سفك الدماء بالضفة
عربي ودولي: روسيا تعلن مقتل 1550 جنديا أوكرانيا
أخبار: مغادرة 690 حاجاً إلى الأراضي المقدسة
أخبار: استكمال ترتيبات فتح طريق البيضاء الجوبة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 36550
عربي ودولي: الاحتلال يقصف 4 أبراج سكنية في مخيم البريج
أخبار: فتح طريق جديدة إلى مأرب
أخبار: صنعاء تقصف إِسرائيل بصاروخ "فلسطين"
فنون ومنوعات: بعد "أنا سكّتين".. إليسا سعيدة!
رياضة: ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي حتى 2029
أخبار: 683 حاجاً يمنياً غادروا على متن 4 رحلات
عربي ودولي: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 9000
عربي ودولي: روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيا
أخبار: الديلمي: أمريكا الراعي الأول للإرهاب
أخبار: مناقشة الصعوبات التي تواجه مستوردي الأدوية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024