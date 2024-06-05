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المؤتمر نت - أدانت وزارة النقل إقدام مرتزقة العدوان إيقاف الرحلات للوجهة الوحيدة (صنعاء ـ عمان ـ صنعاء) منذ بداية شهر يونيو الجاري

إيقاف الرحلات الجوية إلى الأردن منذ بداية يونيو

المؤتمرنت -
إيقاف الرحلات الجوية إلى الأردن منذ بداية يونيو
أدانت وزارة النقل إقدام مرتزقة العدوان إيقاف الرحلات للوجهة الوحيدة (صنعاء ـ عمان ـ صنعاء) منذ بداية شهر يونيو الجاري.

واعتبرت وزارة النقل في بيان، توقيف الرحلات من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عملاً إجرامياً متعمداً وتجرداً من كل القيم الدينية والإنسانية والوطنية والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الأعمال التي تنم عن الحقد على الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان من أكثر من تسع سنوات.

وأكد البيان أن مرتزقة العدوان لم يراعوا طبيعة تشغيل هذه الرحلات من الناحية الإنسانية وتأثيرها سلباً وبشكل مباشر على المواطنين المسافرين، المتواجدين في الخارج خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض خبيثة الأمر الذي تسبب في زيادة معاناتهم وتكدس العالقين في الخارج.

وأشار إلى أن توقيف وجهة الأردن الوحيدة للشعب اليمني ورقة ضغط ومقايضة لخدمة العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على الوطن نتيجة موقفه المشرف والمساند للقضية الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة، جراء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني.

وحث البيان شركة الخطوط الجوية اليمنية بصفتها الناقل الوطني وملك الشعب اليمني كافة، على سرعة جدولة تشغيل رحلات صنعاء عمان صنعاء وبقية الوجهات والعمل بحيادية ودون تمييز أو استخدام الشركة للضغوط السياسية .

وحملت وزارة النقل، الخطوط الجوية اليمنية مسئولية إيقاف الرحلات من مطار صنعاء في اعتداء على حق قانوني وانساني للمواطنين والمرضى والطلاب والمغتربين، ما أدى إلى تأخرهم في مطار الملكة علياء الاردني ومعاناتهم الإنسانية والصحية، ناهيك عن الأعباء المادية والنفسية التي سيتحملونها نتيجة توقف الرحلات الجوية صنعاء عمان صنعاء.








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