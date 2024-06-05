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المؤتمر نت - قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها الناس في قطاع غزة "تفطر القلب"

مسؤول أُممي: مشاهد الدمار والمعاناة في غزة تفطر القلب

المؤتمرنت -
مسؤول أُممي: مشاهد الدمار والمعاناة في غزة تفطر القلب
قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها الناس في قطاع غزة "تفطر القلب".

وأوضح وينسلاند في منشور على موقع "إكس"، أنه رأى عن كثب التأثير المدمر للأعمال القتالية، مؤكدا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة.

وأشار المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى ما وصفه بـ"الاقتراح الجدي المطروح على الطاولة"، والذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحث جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق على الفور لتحقيق وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، المستمرة منذ قرابة ثمانية شهور، معلنا عن خطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق قال أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن الوضع في غزة "يزداد سوءا"، وإنه لم تعد هناك مستشفيات عاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الثالث والأربعين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.








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