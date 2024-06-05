المؤتمرنت -

لجنة الأقصى تدعو للمشاركة في مسيرات الجمعة

ناقشت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى في اجتماعها اليوم برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، العلامة محمد مفتاح، عددا من المواضيع ذات الصلة بدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.



وباركت اللجنة بهذا الشأن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية وقواتها البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير خلال الاسبوع الجاري في إطار نصرة إخواننا المظلومين في غزة وردًا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.



وأشادت بشكل خاص بالعمليات العسكرية التي استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية " أيزنهاور، وعددا من المدمرات الإمريكية بالتزامن مع استهداف السفن التي انتهكت حظر الوصول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.



ونوهت اللجنة بالنجاحات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية بصورة عامة في إطار مرحلة التصعيد الرابعة ضد العدو الصهيوني وردًا على العدوان الامريكي البريطاني على اليمن.



وثمنت عاليًا صمود أبناء غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي برغم حجم الإجرام النازي وحرب الابادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ السابع من أكتوبر 2023م.



وأشادت بالعمليات البطولية لرجال المقاومة الفلسطينية الذين يكبدون العدو الصهيوني الخسائر البشرية والمادية الفادحة.



وأفادت أن تحرير الأرض المغتصبة وصنع الحرية والاستقلال لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا من خلال الكفاح المسلح والصبر والثبات والتضحيات الكبيرة.



وعبّرت اللجنة العليا عن التقدير العالي لدولة سلفانيا التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين ولاسبانيا وإيرلندا وبلغاريا التي سبقتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذا ما قامت به جزر المالديف من منع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول أراضيها.



واعتبرت مثل هده المواقف الدولية إدانة ورفض صريح للنهج الإجرامي الوحشي للعدو الصهيوني وتعبيراً عمليًا عن التضامن الإنساني والأخلاقي مع الشعب الفلسطيني الأعزل وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأقرت اللجنة العليا البرنامج الخاص بالمسيرة المليونية الأسبوعية التي ستقام عصر يوم الجمعة بميدان السبعين بأمانة العاصمة والمسيرات المماثلة في المحافظات الحرة وعدد من المديريات تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية ودعمًا للقوات المسلحة وإدانة للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، والتي ستقام تحت شعار" مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات".



ودعت اللجنة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الكبيرة والواسعة في مسيرات يوم الجمعة لإرسال رسالة واضحة وقوية للعدو الصهيوني والامريكي والبريطاني أن شعبنا وقواته المسلحة لن يتوقفا عن القيام بواجباتهما الأخوية والإنسانية والاخلاقية إلا بوقف العدوان على أهلنا في غزة والقطاع ورفع الحصار عنهم وإدخال المواد الاساسية الغذائية والدوائية الكافية لهم.