المؤتمرنت -

استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم، عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ نفذت ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ في البحرينِ الأحمرِ والعربيٍّ، عمليتينِ في البحرِ الأحمرِ استهدفتْا سفينتينِ الأولى سفينةَ (Roza) والأخرى سفينةَ (Vantage Dream) تابعتينِ لشركاتِ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وتمتْ عمليتا الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ والطائراتِ المسيرة.



وأشار إلى أن العملية الثالثة استهدفتِ سفينةَ (Maersk Seletar) الأمريكيةَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ شرقي البحرِ العربي.



وأفاد بأن العمليات العسكرية اليمنية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّيّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ النازحينَ في منطقةِ رفح، بقطاعِ غزةَ وفي إطارِ توسيعِ العملياتِ العسكريةِ في المرحلةِ الرابعةِ من التصعيد ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.



وأكد البيان أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.