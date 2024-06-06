المؤتمرنت -

حملة لضبط مستوردي الزبيب الخارجي بصنعاء

دشنت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، اليوم، تنفيذ حملة ميدانية للتفتيش على محلات بيع وتداول الزبيب الخارجي المهرب في عدد من المناطق بأمانة العاصمة.



وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الزبيب الخارجي، وتحريزها من قبل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأهابت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والأجهزة الأمنية في بيان مشترك، بالجميع الإبلاغ عن أي تاجر يقوم بتهريب وبيع الزبيب أو أي منتجات زراعية محظور استيرادها، بالاتصال على عمليات وزارة الزراعة 013661064 أو الرقم المجاني 100.



وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي في إطار دعم المنتجات الزراعية المحلية من خلال منع دخول أي كميات من المنتجات الخارجية وفي مقدمتها الزبيب والثوم، وستستمر الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مديريات أمانة العاصمة.



وكانت وزارة الزراعة والري وجّهت مطلع العام الماضي، بمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي من هذين المحصولين، ولما يترتب على الاستيراد من خسائر على المزارعين، واستنزاف للعملة الصعبة.



ودعت مستوردي المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية الالتزام بتنفيذ قرار منع استيراد الزبيب والثوم بتوجهات وزارة الزراعة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية.