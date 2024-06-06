المؤتمرنت -

36654 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و654 شهيداً، و83 ألفاً و309 مصابين.



وأضافت، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 68 شخصاً، وإصابة 235 آخرين.



وأوضحت أنه مع تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع والأربعين بعد المئتين على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.