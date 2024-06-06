المؤتمرنت -

المرتزقة يواصلون منع المواطنين من المرور عبر نقطة الفلج

يواصل مرتزقة العدوان، لليوم الثالث على التوالي، منع المواطنين والمسافرين من المرور عبر نقطة الفلج المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، حيث عادوا إلى مديرية الجوبة بعد منعهم من المرور.



وشكا المواطنون من تعنت الطرف الآخر ورفضه القاطع لمرور السيارات، ما أضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة قبل أن يعودوا بعد تلقيهم تهديدات بالاستهداف في حال عاودوا إلى النقطة للمرور.



واستغربوا من إغلاق الطريق بالرغم من إعلانهم سابقا بأنهم سمحوا للمواطنين بالمرور وأنهم استقبلوهم في مأرب، مما يثبت حالة الخداع والاستخدام الإعلامي المخادع.



وثمن المواطنون الخطوات التي اتخذتها حكومة المجلس السياسي الأعلى لفتح الطريق أمام المسافرين، وتسهيل مرورهم دون أي عوائق.



وكان محافظ مأرب، علي محمد طعيمان، واللجنة المكلفة بفتح الطرق قد أعلنوا، الثلاثاء الماضي، استكمال كافة الترتيبات لفتح طريق الجوبة- مدينة مأرب.