المؤتمرنت -

مصدر مسؤول يرفض عرقلة تحالف العدوان للرحلات من مطار صنعاء

أكدت وزارة النقل رفضها للعراقيل التي يقوم بها تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي أمام تشغيل الرحلات من مطار صنعاء الدولي إلى الوجهات التي يحتاج اليها أبناء الشعب اليمني، ومنها وجهة الأردن الوحيدة التي يستمر تحالف العدوان وضع العراقيل مرة بعد أخرى عبر أدواته لإغلاقها.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة النقل أن تحالف العدوان مستمر في مؤامراته بفرض حصار جوي على مطار صنعاء إمعاناً منه في خنق الشعب اليمني للسنة العاشرة على التوالي.



وقال "التحالف السعودي الأمريكي وأعوانه مستمرون في فرض الحظر على مطار صنعاء وعرقلة الرحلات إليه في محاولة لثني صنعاء عن موقفها التاريخي والمشرف لنصرة وإسناد غزة في وجه العدوان الصهيوني".



وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان استخدم قصف وحصار مطار صنعاء ومطارات تعز والحديدة منذ اليوم الأول للعدوان كورقة ضغط على الشعب اليمني .. مبينا أن العدوان السعودي الأمريكي البريطاني يستخدم التصعيد العسكري والاقتصادي والحصار لحماية الكيان الصهيوني الغاشم وإيقاف العمليات ضده.



ولفت إلى أن قرارات تحالف العدوان السعودي الأمريكي البريطاني لاستمرار حصار مطار صنعاء الدولي تؤكد عدم جديته للوصول إلى السلام ونكوصه عن خطوات الهدنة والتهدئة.



وأكد المصدر أن الشعب اليمني الذي صمد على مدى تسع سنوات أمام صلف تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لن يتراجع مهما تآمرت عليه القوى المساندة للصهاينة، مبيناً أن تحالف العدوان يسعى لزيادة حصار ومعاناة أبناء الشعب اليمني اقتصادياً ليتراجع عن مواقفه القوية مع أبناء فلسطين في غزة.



كما أكد رفض الوزارة للعراقيل التي وضعها تحالف العدوان السعودي أمام الرحلات المحدودة من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن .. مشيرا إلى أن أبناء الشعب اليمني متمسكون بحقهم القانوني والإنساني بالسفر إلى جميع الوجهات دون قيد أو شرط.

