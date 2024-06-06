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أخبار
المؤتمر نت - بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، صرف إعاشة (كفالة) أبناء الشهداء والمفقودين، بالإضافة إلى إعاشة الأرامل وزوجات المفقودين

بدء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين

المؤتمرنت -
بدء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين
بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، صرف إعاشة (كفالة) أبناء الشهداء والمفقودين، بالإضافة إلى إعاشة الأرامل وزوجات المفقودين لشهر ذي القعدة 1445هـ.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن إجمالي المبلغ لإعاشة شهر ذو القعدة مليار و444 مليون ريال، وأن عملية الصرف ستكون عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.

واشار البيان إلى ان الهيئة سبق أن دشنت الإعاشة الربعية لجميع أسر الشهداء والمفقودين بإجمالي مليارين و300 مليون ريال، وخلال الأيام القادمة سيتم تدشين بقية مشاريع عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود الهيئة في توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين، وتعزيز دورها في رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.








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