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أخبار
المؤتمر نت - أصدرت وزارة النقل اليوم، تعميماً لمكاتب ووكالات السفر بعدم التعامل مع إجراءات

تعميم هـام من وزارة النقل إلى وكالات السفر

المؤتمرنت -
تعميم هـام من وزارة النقل إلى وكالات السفر
أصدرت وزارة النقل، تعميماً لمكاتب ووكالات السفر بعدم التعامل مع إجراءات تحالف العدوان عبر مرتزقته بإيقاف مبيعات رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي وحصرها على مكاتب خارج البلاد.

وأكدت وزارة النقل في التعميم، أنها تراقب ما يتم تداوله من إجراءات وتعاميم يقوم بها تحالف العدوان السعودي عبر مرتزقته بإيقاف مبيعات رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء.

وأشار البيان إلى أنه يتم توريد تلك المبيعات إلى حسابات خارجية بالمخالفة لقرار تأسيس الشركة والقوانين واللوائح المنظمة لعمل وكالات السفر، وفي سعي واضح ومفضوح لإغلاق مطار صنعاء الدولي، وزيادة معاناة المواطنين.

وأهابت وزارة النقل بمكاتب ووكالات السفر عدم التعامل مع تلك التوجهات والتعاميم اللا مسوؤلة، محملة الوكالة أو المكتب المسؤولية القانونية الكاملة في حال المخالفة.








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