المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36731

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36 ألفا و731 شهيدا، و83 ألفا و530 مصابا.



وأضافت، في بيان، أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت عددا من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 77 شخصا، وإصابة 221 آخرين.



وأوضحت أنه مع تواصل العدوان الصهيوني لليوم الـ 245 على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

