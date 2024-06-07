الجمعة, 07-يونيو-2024 الساعة: 04:24 م - آخر تحديث: 04:12 م (12: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36731

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36731

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36731
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36 ألفا و731 شهيدا، و83 ألفا و530 مصابا.

وأضافت، في بيان، أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت عددا من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 77 شخصا، وإصابة 221 آخرين.

وأوضحت أنه مع تواصل العدوان الصهيوني لليوم الـ 245 على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن
رياضة: منتخب اليمن خارج تصفيات "المونديال"
رياضة: الأردن يهزم طاجيكستان بثلاثية ويتأهل
علوم وتقنية: هذا ما يفعله الإجهاد بك!
فنون ومنوعات: رسائل عتاب غامضة من شيماء سيف
أخبار: مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم النصيرات
أخبار: بدء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين
رياضة: إنجاز تاريخي للمنتخب الفلسطيني
عربي ودولي: روسيا: الناتو يستعد لحملة تعبئة عسكرية
اقتصاد: الذهب يلمع مع تراجع الدولار
أخبار: 250 منظمة توقع على عريضة تضامناً مع اليمن
رياضة: العراق يهزم إندونيسيا ويحسم الصدارة
أخبار: مصدر يرفض عرقلة العدوان للرحلات من مطار صنعاء
أخبار: المرتزقة يمنعون المواطنين من المرور عبر نقطة الفلج
علوم وتقنية: لأمعاء صحية... تناول هذه الأطعمة
أخبار: صنعاء تنفذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة العراقية
اقتصاد: سعر نفط عمان يرتفع دولاراً و8 سنتات
أخبار: 36654 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 60 فلسطينياً من الضفة
أخبار: حملة لضبط مستوردي الزبيب الخارجي بصنعاء
رياضة: تونس تهزم غينيا الاستوائية وتنفرد بالصدارة
عربي ودولي: مستشفى الأقصى يحذر من "كارثة إنسانية"
أخبار: إطلاق صاروخ "فلسطين" الباليستي
أخبار: استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي
عربي ودولي: هنية: سنتعامل بإيجابية مع أي اتفاق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024