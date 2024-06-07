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أخبار
المؤتمر نت - نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، في إطار توسيع العمليات العسكرية

استهداف سفينتين في البجر الأحمر

المؤتمرنت -
استهداف سفينتين في البجر الأحمر
نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، في إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتي (Elbella)، و(AAL GENOA) التابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستيةِ والبحرية وكانت الإصابة دقيقة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.








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