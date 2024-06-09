المؤتمرنت -

تجاوز حصيلة شهداء غزة 37 ألفاً منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفاً و84 شهيداً، و84 ألفاً و494 مصاباً.



وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 283 شخصاً، وإصابة 814 آخرين.



وأكدت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 247 على التوالي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة انتشار الجوع، ونزوح معظم السكان، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية،