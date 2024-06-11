المؤتمرنت -

فتح طريق جبل راس - حيس - الخوخة بالحديدة

أعلنت قيادة محافظة الحديدة واللجنة العسكرية عن إعادة فتح طريق جبل رأس - حيس - الخوخة، اعتبارا من اليوم.



وباشرت السلطات بمحافظة الحديدة بتنفيذ مبادرة إعادة فتح الطريق ورفع الحواجز والأتربة، تمهيدا لمرور وسائل النقل، وذلك بحضور محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن مكرم، ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، ووكلاء المحافظة وقيادات أمنية وعسكرية ومشايخ وشخصيات اجتماعية.



وأوضح المحافظ قحيم، أن إعادة فتح الطريق يثبت جدية السلطة المحلية والقيادة الثورية والسياسية والنية الصادقة والحرص على فتح الطرقات وتسهيل مرور المواطنين وتخفيف معاناتهم.



واعتبر مبادرة فتح الطرق من طرف واحد تجسيدا عمليا للاهتمام بالمواطن ومراعاة الوضع الإنساني، داعيا الطرف الآخر إلى استشعار المسئولية بفتح الطريق من الجهة المقابلة لإثبات مصداقيته وعدم الرضوخ لإملاءات قوى العدوان.



من جانبه أكد الوكيل البشري، أن فتح طريق جبل راس- حيس - الخوخة، يأتي في إطار المبادرات التي أطلقها قائد الثورة وجهود القيادات المحلية والمجتمعية لتخفيف معاناة المواطن في حركة التنقل.



وعبر عن الأمل في أن تحظى هذه المبادرة بتفاعل واستجابة من الطرف الآخر للقيام بفتح الطريق وعدم التعنت وأن يكون قرارهم بأيديهم لما فيه المصلحة العامة للشعب اليمني والتي تتمثل بمصلحة المواطنين في المقام الأول.



فيما أكد عضو مجلس الشورى مكرم ووكيلا المحافظة محمد حليصي وعلي قشر، على ضرورة فتح هذه الطريق وتغليب المصلحة العامة.



بدورهم أكد أعضاء اللجنة العسكرية، أن فتح هذا الطريق يأتي من منطلق الحرص على تجاوز التحديات ومراعاة مصلحة المواطنين وتسهيل تنقلهم، مشيرين إلى أنه لا عذر للطرف الآخر بعد فتح هذا الطريق.