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المؤتمر نت - أشادت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالجهود النوعية التي بذلتها الأجهزة الأمنية للوصول إلى شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والقبض على أعضائها

الحكومة تشيد بجهود وإنجازات الأجهزة الأمنية

المؤتمرنت -
الحكومة تشيد بجهود وإنجازات الأجهزة الأمنية
أشادت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالجهود النوعية التي بذلتها الأجهزة الأمنية للوصول إلى شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والقبض على أعضائها.

ووصفت الحكومة في بيان صادر عنها، هذه العملية بالانتصار الاستراتيجي للوطن وبالإنجاز الكبير لمسار العمل الأمني الاستخباري بالنظر إلى طبيعة عمل الشبكة الذي امتد لعقود والجهة التي تعمل لصالحها وتشن منذ مارس 2015م عدواناً عسكرياً وأمنياً واقتصادياً شاملاً ضد اليمن.

وعبرت الحكومة عن شكرها وتقديرها البالغين للأجهزة الأمنية والشرفاء والأحرار من أبناء الوطن الذين كان له دورهم الوطني في إنجاح هذه العملية.

وأدان البيان الدور العدواني والتخريبي والإجرامي المستمر لأمريكا والذي سعى وما يزال يسعى بمختلف الوسائل لإضعاف اليمن والنيل من أمنه واستقلاله وسيادته ووحدته وقيم وأخلاق وهوية شعبه وضرب مقومات نهضته وتقدمه.

وأفاد بأن كل مؤامرة ومخطط عدواني أمريكي قائم أو جديد على الشعب اليمني حتماً سيظل يواجه بكل قوة .. لافتاً إلى أن عدوانها الحالي لم يزيد الشعب اليمني إلا عنفواناً وإصراراً على مواصلة المواجهة نصرة لأهلنا المظلومين في قطاع غزة والضفة.

وحثت الحكومة في بيانها الأجهزة الأمنية على التحلي بالمزيد من اليقظة وتكثيف نشاطها الاستخباري لكشف الخونة والمتآمرين على اليمن وتحقيق المزيد من النجاحات الاستخباراتية النوعية التي تسهم في صون الأمن القومي وسلامة واستقرار الوطن وحماية أمن جميع أبنائه.








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