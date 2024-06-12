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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تأمل وقفاً فعلياً لإطلاق النار في غزة

صنعاء تأمل وقفاً فعلياً لإطلاق النار في غزة

المؤتمرنت -
صنعاء تأمل وقفاً فعلياً لإطلاق النار في غزة
أعربت وزارة الخارجية عن أملها بأن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2735 بداية فعلية لوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وانسحاب كلي للعدو الصهيوني.

كما أعربت الوزارة في بيان، عن أملها في أن يكون القرار بداية أيضاً للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين وعودة النازحين وعدم إحداث أي تغيير ديمغرافي أو تقليص مساحة قطاع غزة، وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية إلى القطاع.

وأكد البيان أن قرار مجلس الأمن لا يعفي العدو الإسرائيلي من مسؤوليته عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن وهي من قدم القرار رقم 2735 إلى المجلس للاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية عملاً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمها اللامحدود للعدو الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً.

وجددت تأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية ودعوة الحكومات العربية المطبعة التي تفكر مستقبلاً في التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى مراجعة موقفها والوقوف مع مطالب شعوبها لإيجاد حل عادل للقضية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.








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