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المؤتمر نت - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة وثقت "32 حالة وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة"

منظمة الصحة: 32 وفاة بغزة نتيجة سوء التغذية

المؤتمرنت -
منظمة الصحة: 32 وفاة بغزة نتيجة سوء التغذية
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة وثقت "32 حالة وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة".

وأضاف غيبريسوس في بيان اليوم، "منذ 7 أكتوبر، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 حالة وفاة و95 إصابة".

بدورها حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في مدينة غزة "شمال" جراء استمرار سيطرة جيش الاحتلال على المعابر وإغلاقها.

وقالت الوزارة في بيان لها: " في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وسيطرته على المعابر، نحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة".

وأوضحت الوزارة أن محطة الأكسجين بمحافظة غزة هي المصدر الوحيد الذي يزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين.

وأضافت: " التوقف عن العمل أمر يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم".

وذكرت أن عدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لثلاجات حفظ الأدوية ومحطة الأكسجين، يعرض الأدوية داخل الثلاجات لخطر التلف.

وطالبت الوزارة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات ومحطة الأكسجين، فضلا عن إدخال المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة".








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