المؤتمرنت -

تنفيذ عمليات نوعية في البحر الأحمر ومدن فلسطينية محتلة

أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت سفينة "TUTOR" في البحرِ الأحمرِ وأهدافاً حيوية في مدينتي أسدود وحيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ "TUTOR" في البحرِ الأحمرِ بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستيةِ.



وأكد أن العمليةُ أدت إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغةً وهي معرضةٌ للغرقِ بفضلِ الله.



وأشار العميد سريع إلى أن القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ نفذت عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ، الأولى استهدفتْ هدفاً حيوياً في مدينةِ أسدودْ بصواريخَ مجنحةٍ، والعمليةُ الأخرى استهدفتْ هدفاً مهماً في مدينةِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ، مؤكداً أن العمليتين حققتا أهدافَهما بنجاح.



وأفاد بأن العمليات العسكرية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ الأشقاء في قطاعِ غزة.



وحذرت القوات المسلحة كافةَ الشركاتِ من مغبةِ التعاملِ معَ العدوِّ الإسرائيليِّ ومنْ وصولِ سُفُنِها إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةَ، وأنها ستتعرضُ للاستهدافِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبحسبِ ما جاءَ في البياناتِ السابقة.