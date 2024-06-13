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رئيس المؤتمر يعزي علي المقدشي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى الاخ علي محمد المقدشي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بوفاة والدته الفاضلة رحمها الله .

وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه إلى علي المقدشي واخوانه وكافة ال المقدشي في محافظة ذمار بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .