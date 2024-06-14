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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ثلاث عمليات عسكرية

القوات المسلحة تنفذ 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر و العربي

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تنفذ 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر و العربي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ثلاث عمليات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت سفن في البحرين الأحمر والعربي تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت العملية الأولى باستهداف سفينةَ "Verbena " في البحرِ العربيِّ وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً ما أدَّى إلى اشتعالِ الحريقِ فيها
وأشار إلى أن العملية الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ "Seaguardian" في البحرِ الأحمرِ وقد أصيبتْ إصابةً مباشرةً بفضل الله، فيما استهدفت العملية الثالثةُ سفينةَ "Athina" في البحرِ الأحمرِ وقد أصيبتْ إصابةً مباشرة، مؤكداً أن العمليتين نُفذتِا بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ البالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وحققتْ أهدافَهما بنجاحٍ.
وأفاد العميد سريع بأن تنفيذ الثلاث العمليات العسكرية يأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ، ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.









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