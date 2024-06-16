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أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابو راس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1445هـ، فيما يلي نصها :

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابو راس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1445هـ، فيما يلي نصها :

الاخ / صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم
تحية طيبة وبعد ،
باسمي ونيابة عن زملائي اعضاء الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يسرني ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1445هـ ، ومن خلالكم الى نواب وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وانصاره وحلفائه وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة .
ومن المؤسف ان ياتي احتفالنا بهذه المناسبة الدينية واليمن تتعرض لعدوان امريكي بريطاني يحاول ان يثني شعبنا ويثني القوات المسلحة اليمنية عن القيام بواجبهم في المساندة والتضامن مع الاشقاء في فلسطين ومناصرة الاشقاء في قطاع غزة والذين يتعرضون لجرائم ابادة صهيونية وسط اصرار القوى الكبرى على دعم هذه الجرائم ،وهو ما يجعل موقفنا شعبنا اليمني العظيم وقيادته وقواته المسلحة وقواه السياسية الحرة والشريفة موقفا مشهودا يجسد عظمة الشعب اليمني وانتماءه العروبي والاسلامي.

اننا في الامانة العامة وخلف قيادتكم كنا وسنظل متمسكين بمبادىء وقيم المؤتمر في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ، ونشد على ايديكم مواصلة توجهاتكم الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان .
مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة ، متمنيين لكم دوام الصحة والعافية، سائلين الله أن يعيدها وقد تحقق للوطن والشعب النصر والخير والسلام.
كل عام وأنتم والوطن بألف خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم / غازي احمد علي محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام








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